«Apuesto por la pesca sin muerte y una temporada con más fechas"

Pablo Castro Pinos, todo un referente mundial en la pesca y embajador de su tierra, León, apostó por ampliar la temporada en cuanto a días para disfrutar más de los excelentes ríos existentes en la provincia. «Lo ideal es que nos fuéramos a un mes o mes y medio más. Eso lejos de perjudicar beneficiaría y daría más vida a los pueblos. Tenemos que ver la pesca como un motor para el turismo y por eso no debemos cerrarnos a nada».

El tetracampeón del mundo se mostró también contrario a la gratuidad de las licencias de pesca. «La pesca vale dinero y por eso no hay que regalar nada. Viajo a muchos países del mundo y allí el que quiere pescar tiene que pagar por la licencia. Lo que es gratis no se valora».

También abogó por la pesca sin muerte de manera generalizada. «Reconozco que todos tienen que pescar, pero también que la pesca sin muerte es la mejor forma de que nuestros ríos tengan la mejor vida en sus aguas». Y en este apartado se refirió a las amenazas que se ciernen sobre la pesca y en concreto sobre la trucha. «Es cierto que los cormoranes son un peligro para la trucha aunque estas se están adaptando para poder esquivar su acción dañina. Lo que más me preocupa son los pescadores furtivos, que yo no los considero ni pescadores. Son los que más daño hacen». Y también apuntó sobre los permisos turísticos. «No me gustan como están enfocados. La gente quiere pescar con mayor libertad para elegir ríos». Respecto al estado de la pesca en León apuntó. «Estamos en un gran momento, pero no debemos dar marcha atrás», precisó Castro Pinos.