«El presente y futuro es bueno, pero no debemos dar un paso atrás»

Pescador, montador de mosca y divulgador, Manuel Caneda lo tiene claro: la pesca sin muerte debe ser el presente y futuro. «Para mí la solución sería pasar todos los cotos a tramos libres sin muerte». Coincidía así con el resto de integrantes de la mesa redonda. También en la importancia de esta en el turismo y fuente económica para los pueblos.

Manuel, un experto en el montaje de moscas, habló también sobre esta industria en la provincia. «No pasa por el mejor momento. Tampoco los montadores de moscas van todos en la misma dirección. Es cierto que tenemos el mercado que tenemos que se autoabastece. Pero tenemos que mirar a otros sitios como Estados Unidos en los que la mosca de pesca es bastante apreciada".

Manuel Caneda valora la situación actual de la pesca como «buena» y apunta a que también lo ve en el futuro «pero no se puede dar marcha atrás».

En lo referente a las amenazas que pueden cernirse sobre la pesca y en este caso la trucha apuntó a varias. «Uno son los cormoranes que tienen una capacidad elevada para disminuir la población truchera». También por el furtivismo, en este caso de la mano del hombre.

La temporada de pesca también fue analizada por Manuel Caneda. «Veo muy factible la posibilidad de que se puedan aumentar las fecha. No sería nada malo, todo lo contrario. No sé si hasta finales de octubre o algo más, pero para la actividad de la pesca sería muy positivo y también como foco de atracción para los pescadores, tanto de aquí como los que proceden de otros puntos de España".