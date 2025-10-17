«León es la provincia de referencia en la pesca de la trucha en España"

Pescador de corazón y pasión, José Manuel Jiménez, director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, ejerció de moderador de la mesa redonda en la que se analizaron diferentes vertientes sobre la pesca, la trucha y el hábitat de esta, los ríos.

Al respecto como experto en la materia José Manuel Jiménez reconoció el buen momento por el que atraviesa la pesca y la trucha en los ríos aunque apuntó que «todavía quedan cosas por mejorar».

Sobre León precisó: «Tiene un enorme potencial e incluso existen ríos con zonas por debajo de las trucheras que poco a poco se están colonizando con ellas como la zona por debajo de La Bañeza y Valencia de Don Juan. Recuperar esas zonas es algo en lo que se está trabajando y sería maravilloso porque además permitiría atraer a más pescadores».

La pesca como factor económico también es algo que resalta: «Con la pesca buscamos disfrutar, pero también el poder ayudar económicamente a pequeños municipios que incluso en diferentes épocas del año basan buena parte de su economía en esta actividad».

Respecto a la opción que apuntaron los participantes en la mesa redonda auspiciada por Destino Pesca y Diario de León José Manuel Jiménez lo tiene claro. «Para el pescador, y yo lo soy, nada es suficiente. Existe la posibilidad de ampliar los días de la temporada y se está trabajando en ello. El ciclo de la trucha va en función de la temperatura y estamos teniendo años en los que los meses a priori que debían mostrarse fríos llegan con temperaturas más altas. Eso sin duda alguna abre la posibilidad a que las fechas de pesca puedan ampliarse, siempre teniendo en cuenta el periodo de reproducción de la trucha».

En este apartado también apuntó la opción de la trucha arcoíris en determinados escenarios para que «el pescador no tenga que salir de Castilla y León en invierno. Sería muy bueno para ellos».

Respecto a la provincia de León remarcó su condición de «provincia de referencia en la pesca de la trucha en España» y valoró este tipo de escenarios de debate donde se pueden compartir puntos de vista con el fin de que la pesca pueda contar con las mejores condiciones. «Toda aportación es buena y siempre constructiva para que la pesca pueda vivir buenos momentos". Una actividad que es fuente de vida y también de riqueza, presente y también futura.