«El desarrollo turístico y la pesca necesitan ir de la mano"

Raúl Gutiérrez, amante y practicante de la pesca y a la vez responsable de la Red Estatal de Desarrollo Rural, consideró que la pesca es un «valor añadido» en el desarrollo del mundo rural. «Estamos haciendo los deberes con ideas que pueden tener una plasmación muy positiva. Uno de ellos es poder vincular el desarrollo turístico a la pesca, entre otras cosas con alojamientos de calidad para aquellos que vengan a León a disfrutar de los ríos y la pesca». Raúl también abogó por la puesta en valor del guía de pesca. «Estamos luchando para que se reconozca a la figura del guía de pesca con una titulación».

Raúl se mostró optimista con la situación de la pesca en la provincia. Y remarcó que «Tenemos el mejor destino de toda Europa para la pesca salvaje". También se refirió a la acción depredadora de los cormoranes sobre la trucha. «Aunque a algunos pueda parecerle mal debemos comenzar la veda alimañera contra ellos si no su acción será cada vez más dañina». La vigilancia de los ríos también es otro factor que remarcó en su exposición refiriéndose también a la búsqueda de una solución para los ríos no regulados y cuyos frezaderos para la cría de la trucha se están perdiendo".

Y sobre la delimitación de tramos y la zonificación apuntó: «Debemos hacer algo más sencillo que no vuelva loco al pescador. Lo ideal sería los tramos abiertos y sin muerte». Sobre la temporada de pesca coincidió con el resto de participantes en contar con más fechas e incluso en algunos tramos con la posibilidad de pescar durante todo el año".