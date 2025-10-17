«Debemos apostar por una pesca de calidad y mayor vigilancia"

Yasmany Picorel, fundador y guía principal de Wild Trout, puso sobre la mesa un problema que considera está creciendo de manera negativa y que puede ser un freno al buen momento de la pesca, el furtivismo. «La pesca y nuestra reina la trucha salvaje van por el buen camino aunque tiene ante ella amenazas latentes. Podemos hablar de los cormoranes como una de ellas aunque creo que la más dañina es la acción de los furtivos. Sería buen que hubiera una mayor vigilancia para poder evitar su acción».

Yasmany abogó también por la pesca sin muerte. «Ojalá en un futuro sea el cien por cien». Y coincidió con Castro Pinos en ampliar la temporada a más días. «Sería muy positivo contar con un mes o mes y medio más». Sobre la introducción en algunos escenarios de la trucha arcoiris no se opuso, aunque apuntó que lo esencial es proteger a la trucha salvaje «que hace de León un lugar especial y atractivo para a pesca».

Una pesca de calidad también sería lo deseable par Yasmany. «Por el bien de todos y por lo que supone como atractivo para que la gente se acerque a León».

La industria, en este caso la pequeña que existe en la provincia y que cada vez cuenta con menos artesanos, también tuvo una valoración por parte de Yasmany: «Debemos regularlo. Tenemos en León un gallo especial y materia prima por sus reconocidas plumas. Pero la gente a día de hoy lo tiene como una actividad secudaria. Y ahí debe entrar la Administración para crear un orden y que no desaparezca. Porque también es una fuente de empleo», remarcó.