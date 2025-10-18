El Atlético Astorga paga su falta de puntería con un empate ante el Rayo Cantabria que le sabe a poco (1-1)

Publicado por M. Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

ATLÉTICO ASTORGA 1

Martín; Ceínos (Cervero, min 77), Sellés, Jony, Manso, Albertín (Sergio Peláez, min 77), Canito (Aleixo Cabral, min 62), Ivi Vales (David Álvarez, min 62), Ayub, Nistal (Adri Álvarez, min 46) y Mario.

RAYO CANTABRIA 1

Jiménez; Argos (Diego Rosado, min 84), Axel, Cagigal, Samu, Vallecillo, Solórzano (Manu G., min 65), Diego Fuentes, Izan (Rodri Ramos, min 72), Baldrich (Manu Márquez, min 72) y Santi Franco (Diego Díaz, min 65).

Goles: 0-1, min 48: Diego Fuentes; 1-1, min 83: Cervero. Árbitro: Miguel Oliveira Dios (Colegio gallego). Mostró cartulina amarilla al local Nistas y al visitante Argos. Incidencias: Estadio La Eragudina de Astorga. Más de 400 espectadores presenciaron el encuentro correspondiente a la séptima jornada de Liga dentro del grupo primero de la Segunda Federación.

El Atlético Astorga sigue sin ganar en casa. Esta vez fue el Rayo el que sacaba un punto de La Eragudina (1-1). Los maragatos tuvieron mayor control y más ocasiones, pero su falta de pegada les condenó a un resultado que los mantiene en la zona baja. No obstante fue el rival el que iba a disponer de una clara ocasión a los cinco minutos. Un aviso que despertó a un Atlético Astorga que pasó a dominar en el primer tiempo.

Pero sin goles. En la segunda parte jarro de agua fría con el tanto de Fuentes que hizo trabajar a los locales para empatar con el gol de Cervero (minuto 83). Merecieron más pero su falta de acierto les privó del triunfo.