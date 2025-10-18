Álex González le da los tres puntos al Atlético Bembibre ante el Villaralbo (0-1)

Publicado por A. Ortiz Creado: Actualizado:

VILLARALBO 0

Del Río, González, Barbero, Peralta (García, min 86), Odetola (Sissoko, min 64), Manero, Diarra (Amando, min 74), Pumareta, Ballo, García y Muñoz.

ATLÉTICO BEMBIBRE 1

Rodrigues, Expósito, Santín (Motta, min 55), Rodríguez, Lorenzo (Gómez, min 66), Prieto (Fernández, min 87), Arias, Al Hazzazi, González (Martínez, min 66), Ximénez, González (Reimóndez, min 87).

Gol: 0-1, min 24: Álex González. Árbitro: Juan I. Martinez de Osaba. Amarilla a Pumareta. Manero, Al Hazzazi, Gonzalez y Gómez. Incidencias: El Atlético Bembibre logró romper su mala racha y sumar tres puntos de oro en su visita a Los Barreros, tras imponerse por 0-1 al Villaralbo en un encuentro muy físico y disputado. Los rojiblancos se reencontraron con el triunfo gracias al tanto de Álex González.