Manita de la Cultural al Real Zaragoza

La Cultural logró una espectacular goleada a domicilio ante el Real Zaragoza por 0-5, en un partido donde los leoneses llegaron al descanso con ventaja de 0-2, con los goles de Manu Justo, de penalti, y que dejó a los maños con un jugador menos por la expulsión del lateral Juan Sebastián al cometer la pena máxima tras agarrar por la camiseta al propio Manu Justo, y de Luis Chacón. En el descanso, el equipo local recibió la segunda expulsión por doble amarilla de Paul que significó la tarjeta roja por golpear la pantalla del VAR, lo que facilitó que el equipo culturalista lograra una plácida victoria, con los goles marcados en la segunda mitad por Manu Justo, que firmó un doblete, al igual que Cortés, que marcó otros dos. Con este triunfo, el bloque leonés sale provisionalmente de los puestos de descenso en la Liga Hypermotion de Segunda División.

Este encuentro era algo más que un duelo entre dos equipos situados en el arranque de esta jornada en los dos últimos puestos de la clasificación y que vio dos relevos en el banquillo por los malos resultados. El ´Cuco´ Ziganda relevó como entrenador a Raúl Llona. Enfrente, el equipo maño, tras su duro varapalo la pasada jornada en la que perdió ante el Almería (4-2), decidió prescindir de Gabi como técnico y en su lugar debutaba en este partido el técnico del filial, Emilio Larraz, que cogió las riendas del equipo. Ziganda realizó dos cambios en el once inicial respecto al último encuentro de liga, dando entrada en el carril derecho a Iván Calero, que entró en lugar de Víctor García, y Selu Diallo, que reforzó la línea media con más presencia física, dejando en el banquillo a Collado.

Una de las novedades en el esquema táctico de los culturalistas fue ver a Selu Diallo jugando en una posición más adelantada para tratar de robar balones más arriba, cuando su posición natural es la de mediocentro. Precisamente, tanto Diallo como Manu Justo en ataque se encargaron de presionar arriba la salida de balón de los zaragocistas para tratar de evitar que salieran jugando con comodidad desde la defensa. El juego se desarrolló principalmente en el centro del campo y ninguno se hizo claramente con la posesión del balón.

La primera aproximación con cierto peligro la tuvo el equipo local en un córner, que remató de cabeza alto el defensa central Radovanovic a los 5 minutos de la primera parte.

El equipo leonés no tardó mucho en crear su primera ocasión de gol en otra jugada a balón parado. Luis Chacón lanzó una falta directa desde la frontal del área por la parte derecha y su disparo ajustado al palo, que se colaba entre los tres palos fue desviado con apuros por el meta Andrada a saque de esquina a los 13 minutos. El partido estuvo bastante equilibrado, sin un claro dominador, pero con la intención de buscar el marco contrario. El conjunto maño trató de inquietar a la zaga visitante con una incursión por la izquierda de Bazdar, quien lanzó un remate desde fuera del área que detuvo bien colocado Édgar Badía a los 18 minutos. La respuesta en ataque de los leoneses fue inmediata y tuvo de nuevo como protagonista a Chacón, que buscó con intención la portería contraria en otro golpe franco, esta vez por el costado izquierdo, pero su disparo con el empeine se fue rozando el larguero en el 20. De nuevo, la Cultural volvió a asomarse con peligro en una incorporación al ataque de Thiago Ojeda, que abrió a la derecha hacia Calero, quien fijó a su par y su disparo con la izquierda lo detuvo Andrada cuando se cumplió la primera media hora de juego. Los culturalistas se sintieron más cómodos y dieron más sensación de peligro, obteniendo su justa recompensa con el 0-1, que tuvo como protagonista al VAR. Manu Justo, fue agarrado dentro del área, en posición clara de gol, por Juan Sebastián, que era el último defensor en el minuto 35 aunque no sería hasta el 38 cuando el colegiado recurriera al VAR y decidiera señalar el penalti, siendo expulsado al lateral derecho local. Manu Justo transformó la pena máxima con un disparo ajustado al palo, engañando al portero. El Zaragoza reaccionó a este tanto adverso con un fuerte chut desde fuera del área de Bazdar, que se encontró con una gran estirada de Edgar Badía, que desvió el balón a córner. El partido se le puso de cara a los visitantes, que aumentaron su ventaja con el 0-2 en el descuento, gracias a un golazo de falta directa de Luis Chacón, que puso el balón en la escuadra.

Tras la reanudación, sorprendió a todos que el Zaragoza comenzara con nueve jugadores en el campo, pero el colegiado, al acabar la primera parte, le sacó la segunda amarilla a Paul por golpear la pantalla del VAR, dejando a su equipo con dos menos y allanando el camino de la victoria para la Cultural, que no tardó en marcar el 0-3 en el 51. Thiago Ojeda controló centro del área, asistió a Manu Justo, que, en boca de gol, batió a Andrada y firmó un doblete.

El equipo leonés fue dueño y señor del partido por esta superioridad numérica. Luis Chacón tuvo una doble ocasión para marcar en el 63 y 65, pero se remate salió fuera por poco. Bicho pudo también aumentar la ventaja visitante en el 68, pero su remate lo detuvo Andrada. Sin embargo, Paco Cortés no perdonó y marcó el 0-4, tras aprovechar una asistencia de Calero en el minuto 75. El propio Cortés marcó su segundo gol y puso el definitivo 0-5 en el 85. Collado pudo anotar el sexto, pero Insúa sacó bajo bajo palos en el 89. Al final, goleada plácida de una Cultural que sale provisionalmente del descenso.