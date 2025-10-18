El Toralín espera a su Deportiva

El último precedente de este choque se disputó hace casi un año y acabó empate a dos.L. DE LA mata

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Cuarto intento de la Deportiva por estrenar su casillero de puntos y de victorias en su casa. Este domingo recibe desde las doce del mediodía al Zamora CF, que viene de perder dos partidos seguidos, pero que de momento está en una situación cómoda. Para la Deportiva es un choque de necesidad y de dar valor al triunfo logrado el pasado sábado en Talavera de la Reina. El duelo se podrá seguir en el minuto a minuto de www.diariodeleon.es en internet, a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.

Afronta Fernando Estévez un nuevo examen final ante su hinchada con el objetivo de poder darle ya una alegría y de que el equipo salga de la zona de descenso, respire y adquiera confianza. Para el choque no va a poder contar con Vasco ni con Eneko Aguilar, que están lesionados. Por contra, podría regresar a la convocatoria Sergio Benito tras varias semanas ausente por lesión. También cuenta ya con Vlad Kysil tras su paso por el Mundial sub-20.

Juan Sabas recupera a Athuman tras cumplir sanción, si bien seguirá teniendo la baja de Miki Codina. En algunos círculos ya se discute al técnico madrileño tras las dos últimas derrotas y los seis goles encajados, después de recibir uno en las primeras cinco jornadas y no haber perdido en las mismas.

Dirigirá el partido Ekaitz Ikiñi García Arriola (Comité Vasco), debutante en la categoría y que nunca ha pitado al conjunto blanquiazul.

Desde la fundación del Zamora CF en 1969, éste ha visitado a la Deportiva en distintas competiciones y categorías en 24 ocasiones. El balance es de 13 victorias bercianas, 8 empates (todos desde la temporada 1998-1999) y 3 triunfos rojiblancos, el último de ellos en diciembre de 1995 por 1-2 en 3ª División. El precedente más próximo es el 2-2 de la pasada temporada, un partido que la Ponferradina estuvo ganando 2-0.

Los últimos partidos de Liga jugados por la Deportiva en casa en horario matinal acabaron con triunfo berciano, ambos contra el Real Unión club.

NUEVO HORARIO

El partido de la jornada 11 entre el Barakaldo CF y la Deportiva se disputará en Lasesarre el domingo 9 de noviembre a las 18.15 horas. En esa jornada se aplaza el Zamora CF-Ourense CF por la disputa de la final de la Copa Federación por parte del conjunto auriense.

SALUD Y DEPORTE

La Deportiva, la Fundación Ciudad de la Energía y Clínica Ponferrada impulsan una jornada sobre salud y deporte. Se trata de una actividad formativa destinada especialmente a los deportistas de base. El acto se desarrollará mañana a las 19.00 horas en La Térmica Cultural.