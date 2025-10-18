El Abanca Ademar suma y sigue en la Liga (29-28)

No siempre se gana fácil o la sinfonía sale perfecta. Pero el triunfo lo compensa todo. El Abanca Ademar logró salirse con la suya frente al Cuenca (29-28) en un pulso en el que los de Dani Gordo fueron superiores al rival al que llegaron a someter por seis goles... pero que en el tramo final se les atragantó y aunque la victoria no se les iba a escapar de la mano tuvieron que sufrir para no perder al menos un punto en el Palacio de Deportes.

El equipo ademarista, que llegaba a la cita dolido tras su primera derrota europea, salió con intensidad máxima y un gran acierto de Saeid en portería para poner pronto tierra de por medio, 7-3 y luego 13-8, aunque su rival no le perdiera la cara al choque llegando a colocarse ya antes del descanso a tan solo un gol, que ampliarían a tres los locale. En esta primera parte las rentas de los ademaristas transitaron entre los dos y tres goles aunque la mayor vemtaja iba a darse con el 13-8. Eso sí, la reacción de los visitantes con un parcial de 4-6 dejaba esa renta en el 17-14.

En la reanudación se mantuvo la dinámica con un Abanca Ademar dominador, con una renta que ensanchó hasta los seis goles (22-16) pero que, lejos de resultar definitiva, llegó al equipo de Lidio Jiménez a plantear un final abierto que sentenció con un tanto Adrián Fernández dentro del último minuto para que los leoneses encadenaran su tercera victoria liguera consecutiva y dejaran a su rival sin haber puntuado aún a domicilio en la actual temporada.

Y es que en todos loa parciales de esta segunda parte el rédito local se movía en los cuatro goles. Renta que iba a parecer suficiente para finiquitar el pulso pero qie tras el 28-25 a cinco minutos para el final se iba a acortar. Eso sí. A poco más de un minuto el tanto de Adrián situaba de nuevo la distancia en los dos goles que con el gol visitante a medio minuto se iba sólo a un margen estrecho de una diana. Menos mal que en ese tiempo no hubo más sustos para los leoneses que tal vez con la ventaja adquirida desde pronto se relajaron en los últimos minutos cuando parecía que todo estaba resuelto y tuvieron que apretar los dientes para que el Cuenca no pudiera llevarse nada del Palacio.