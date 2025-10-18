Larraz: «Nos salió todo al revés ante la Cultural, pero no es el final»

El entrenador del Real Zaragoza, Emilio Larraz, dijo al final del encuentro: «El fútbol y la vida tiene estas cosas. Cuando más ilusión tienes en que salga todo bien, pues ha salido todo al revés. Pero bueno, esto no es el final ni mucho menos. Decir que se ha perdido un partido de fútbol. No sé si de forma merecida o no porque no se ha terminado de jugar un partido de fútbol. Se ha jugado unos 40 minutos en igualdad y, a partir de ahí, en el descanso íbamos 0-2 con un jugador menos».

Sobre la expulsión de Paul tras darle un puñetazo a la pantalla del VAR: «Tenemos que ser capaces de hacer las cosas bien y las cosas que no se hacen bien, hay que corregirlas para que no se vuelvan a hacer mal».