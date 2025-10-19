Sigue el partido Ponferradina-Zamora, minuto a minuto

Previa y novedades

11:35 19/10/2025

Cuarto intento de la Deportiva por estrenar su casillero de puntos y de victorias en su casa. Hoy recibe desde las doce del mediodía al Zamora CF, que viene de perder dos partidos seguidos, pero que de momento está en una situación cómoda. Para la Deportiva es un choque de necesidad y de dar valor al triunfo logrado el pasado sábado en Talavera de la Reina. El duelo se podrá seguir en el minuto a minuto de www.diariodeleon.es en internet, a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.

Tras los triunfos de ayer de AD Mérida, próximo rival de la Deportiva, y Unionistas en el campo del líder, el conjunto blanquiazul arranca su partido en el 18º puesto. Un triunfo le permitiría dar un importante salto en la clasificación.

Afronta Fernando Estévez un nuevo examen final ante su hinchada con el objetivo de poder darle ya una alegría y de que el equipo salga de la zona de descenso, respire y adquiera confianza. Para el choque no va a poder contar con Eneko Aguilar ni con Sergio Benito, que están lesionados. Por contra, entra en la convocatoria Vasco. También vuelve Vlad Kysil tras su paso por el Mundial sub-20. El preparador capilurro repite el once y la disposición táctica (5-4-1) con la que salió en El Prado.

Juan Sabas recupera a Athuman tras cumplir sanción, si bien seguirá teniendo la baja de Miki Codina. En algunos círculos ya se discute al técnico madrileño tras las dos últimas derrotas y los seis goles encajados, después de recibir uno en las primeras cinco jornadas y no haber perdido en las mismas. Para el choque de hoy introduce unas cuantas novedades. Así, regresa Athuman al once en defensa; también atrás parece Sergi López; lo hacen los dos ex centrocampistas deportivistas Clavería y Markel Lozano; mientras que Carbonell jugará o de mediapunta o arriba con Eslava.

En el cuadro rojiblanco destaca Javier Eslava. Fue uno de los jugadores con más ‘novias’ el pasado verano tras una campaña destacada en la AD Mérida. Es un delantero que en esta Liga lleva dos goles. De los 17 partidos en los que marcó en 1ª y 2ª Federación, sus equipos ganaron 14, empataron 2 y sólo se dio una derrota. En esta Liga totaliza 2.

Dirigirá el partido Ekaitz Ikiñi García Arriola (Comité Vasco), debutante en la categoría y que nunca ha pitado al conjunto blanquiazul,

Desde la fundación del Zamora CF en 1969, éste ha visitado a la Deportiva en distintas competiciones y categorías en 24 ocasiones. El balance es de 13 victorias bercianas, 8 empates (todos desde la temporada 1998-1999) y 3 triunfos rojiblancos, el último de ellos en diciembre de 1995 por 1-2 en 3ª División. El precedente más próximo es el 2-2 de la pasada temporada, un partido que la Ponferradina estuvo ganando 2-0.

Los últimos partidos de Liga jugados por la Deportiva en casa en horario matinal acabaron con triunfo berciano, ambos contra el Real Unión club.