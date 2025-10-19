Diario de León

Las fotos de la carrera 10K de León

PEIO GARCÍA

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

En:

PEIO GARCÍA

La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo

PEIO GARCÍA

La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo

PEIO GARCÍA

La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo

PEIO GARCÍA

La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo

PEIO GARCÍA

La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo

PEIO GARCÍA

La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo

PEIO GARCÍA

La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo

PEIO GARCÍA

La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo

Podio femenino de los 10K

Podio femenino de los 10KÁngelopez

Podio femenino de los 10K

Podio masculino de los 10K

Podio masculino de los 10KÁNGELOPEZ

Podio masculino de los 10K

tracking