Las fotos de la carrera 10K de León

La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo
La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo
La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo
La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo
La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo
La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo
La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo
La lluvia no impide la alta participación en la carrera 10KM León, Cuna del Parlamentarismo
Podio femenino de los 10K
Podio masculino de los 10K