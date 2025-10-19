La Ponferradina parece reaccionar

Andoni López celebra el primer gol de la Deportiva ante el Zamora CF en El Toralín.L. DE LA MATA

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

¡Por fin! La Deportiva logró su primera victoria en casa, enlaza dos victorias consecutivas, sale de la zona de descenso y la corbata ya aprieta menos. Respiro para Fernando Estévez en un duelo en el que el conjunto berciano volvió a dejar la portería a cero, concediendo muy poco, y aprovechó sus acciones en ataque para lograr tres puntos valiosísimos en lo numérico y en lo anímico. Desde principios de junio no ganaba en casa en partido oficial (2-0).

El preparador del cuadro ponferradino repitió el once y la disposición táctica (5-4-1) con los que salió en El Prado. Por su parte, Juan Sabas introdujo cinco novedades, entre ellas las de los dos ex deportivistas -Markel Lozano y Clavería- en el centro del campo.

El equipo blanquiazul empezó perdido. La defensa de cinco le echó atrás ante un rival más decidido y con las ideas claras de ser vertical, abrir a las bandas y buscar pronto el área. Hasta supero el minuto 25 no se vio a una Deportiva que combinase algo y se acercase al a´rea. Tampoco es que el Zamora CF hiciese demasiado en ataque. De hecho, lo más peligroso en el primer cuarto de partido no llegó a ser un remate. Fue un centro de Sergi López desde la derecha a los 3 minutos que no llegó a cabecear en boca de gol Eslava. El balón le pasó a pocos centímetros. El conjunto local apenas lograba salir del su campo y en alguna ocasión ciertos despejes o baones en largo que no iban a nadie provocaron los primeros silbidos de la grada.

El dominio inicial zamorano se fue diluyendo, el choque igualando, y la Deportiva empezó a tocar algo más el balón y aparecer por campo contrario. Y ahí empezó a ser protagonista Keita. Primero sacó el primer ‘¡uy!’ de la grada en la mañana con un córner muy cerrado que tuvo que palmear Fermín Sobrón en el segundo palo. Poco después se atrevió con un golpeo desde media distancia que se fue un poco alto. Y en el minuto 36 dio un pase interior a Diego Moreno, que se quedó solo en el costado del área para poner un servicio perfecto en la cabeza de Andoni López, que solo en boca de gol estableció el 1-0. Era la 1ª vez que la Deportiva se adelantaba en casa en esta Liga.

En la recta final del primer acto Kike Márquez mandó muy cerca de la escuadra una falta desde 40 metros y Rufo empalmó ligeramente alto un rechace de un córner.

El 2º tiempo arrancó con la entrada de Loren Burón en el equipo visitante para hacer daño por derecha, retrasando Sabas al lateral a Rufo. El recién ingresado llevó poco peligro, igual que su equipo, que apenas remató tres veces, dos de ellas en la recta final, todas fuera. De hecho, el Zamora CF no remató entre palos en todo el encuentro. La única vez que lo hizo, lo anuló el colegiado por una falta sobre Moltenis, que tuvo que ser atendido al sangrar por la nariz.

Hasta la recta final de este segundo acto no llegaron las ocasiones de la Deportiva.

Borja Valle entró en la dirección de juego por Fede San Emeterio y la entrada de Keita superado el ecuador del 2º tiempo propició que el equipo pasase a jugar con un 5-3-2.

Siguió conteniendo bien el cuadro berciano a su rival, que tuvo en un tiro de Markel Lozano tras un rechace su acción más peligrosa. Se fue fuera por poco.

Fernando Estévez gastó sus dos revisiones y no pudo pedir una popsible mano en el área poco antes de que un centro de Borja Valle pasado al 2º palo lo tocase de cabeza Pau Ferrer, lo rematase Borja Vázquez al larguero y acabase remachando Xemi a gol.

La próxima cita para la formación berciana será el viernes a las 19.15 horas en el estadio Romano José Fouto ante la AD Mérida.