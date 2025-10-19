León Golf se rinde a Abilio Gutiérrez

Foto de familia del homenaje que se rindió a Abilio Gutiérrez en las instalaciones de León Golf en San Miguel del Camino.ÁNGELOPEZ

Este domingo se llevó a cabo en el León Golf de San Miguel del Camino un homenaje al impulsor y fundador de la entidad, Abilio Gutiérrez Rodríguez (ya fallecido), al que asistieron su familia más cercana, representantes del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, con su alcalde David Fernández a la cabeza, la Junta Vecinal de San Miguel del Camino, la gerencia del León Golf, y uno de los socios y empresarios más activos de León, Javier Goméz 'Camarote', encargado de promover este reconocimiento a Abilio Gutiérrez.

En el acto de homenaje a Abilio Gutiérrez se procedió a la colocación en León Golf de San Miguel del Camino de un monolito y una placa conmemorativa, reconociendo el valor y legado del empresario que contra toda adversidad durante muchos momentos, que no fueron pocas, decidió invertir e innovar en su localidad natal.

Abilio Gutiérrez, nacido en una familia humilde de numerosos hermanos, fue un emprendedor que desarrolló su trayectoria principalmente en la construcción y permaneció vinculado activamente a sus raíces en San Miguel del Camino, en donde llevó a cabo su proyecto más ambicioso, El Club de Golf de León (León Golf en al actualidad).

Además del mencionado proyecto, formó parte activa del ámbito social de la zona y estuvo involucrado en la política y desarrollo del Ayuntamiento, siempre buscando formas de mejorar el bienestar de los vecinos.

En el homenaje también se procedió al reconocimiento de su viuda y pilar de vida, Socorro González, que sin su apoyo y entereza no hubiese sido posible este proyecto y trayectoria profesional.

