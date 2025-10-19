El Bembibre HC pasa el rodillo en Mieres con un partidazo

Publicado por Javier Pérez Mieres Creado: Actualizado:

El Bembibre HC venció por un rotundo 1-15 en su visita al Visiolla Rollán de Mieres. La tercera jornada de la OK Liga Iberdrola no pudo ser más satisfactoria para las de Don Carlos Figueroa que se tomaron el partido tan en serio que el marcador habla por sí solo, un gol marcado cada tres minutos y medio es un hecho consumado en el partido ante el C.P Mieres. La avalancha de ocasiones mostrada ya en el partido anterior ante el HC Coruña sirvió de aviso para lo que podría dar de sí el juego de las Águilas que en Mieres se soltaron y de qué manera.

El conjunto asturiano no pudo con el empaque, ritmo y acierto ofensivo berciano que minimizó todos los intentos de acercamientos a su portería y a pesar de sus intentos de batir a Tapia o Flo, solo lo pudo lograr una vez.a falta de algo más de un minuto para el final a cargo de Ardiana Fernández. Los goles fueron cayendo uno tras otro para completar un cuadro de honor increíble para esta liga, poker de goles para Joana Xicota, hat trick para Bea Várzeas y Txell Gimeno, dobletes para Laura Porta y Carla Castro y uno para Carolina Monedero. El momento de buen juego y dulce en goles, promete jornadas venideras muy interesantes y ya este sábado día 25, llega el Sant Cugat al Bembibre Arena, con lo que se puede disfrutar de otro partido en estado de forma de Las Águilas más que óptimo.

Carlos Figueroa dijo al final: «Es un pasito más y veremos de qué somos capaces».