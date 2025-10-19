La Cultural vuelve a perder en el Palacio (73-90)

La Cutural sigue sin cogerle el ritmo a jugar en el Palacio esta temporada. Si en el primer encuentro de Liga los de Luis Castillo cedían frente al Córdoba este domingo el desenlace de su pulso con el Toledo Basket no fue distinto: derrota por 73-90.

Los leoneses llegaban precisamente de imponerse a domicilio al Cáceres y dispuestos a darle la primera alegría a su afición en el campeonato. Pero ni en defensa ni en ataque le salieron las cosas. Y eso lo pagaron con derrota ante un rival más entonado, especialmente a la hora de acertar con el aro.

Los primeros cinco minutos con un parcial de 7-13 fueron ya un aviso que iba a hacerse más doloroso con el cierre del primer cuarto (19-26).

Deng, Hayman y Owen eran los únicos que parecían ver el aro rival con cierta claridad mientras que en defensa una vez tras otra los lanzamientos rivales hacían daño, especialmente con un Mendiola muy inspirado.

El los siguientes diez minutos la dinámica apenas variaba. Y eso dejaba un 33-42 al descanso.

Peor iban a irle las cosas a los leoneses tras el paso por vestuarios. Tanto que a falta de un cuarto la desventaja era ya una losa que por lo visto en la pista se hacía casi imposible de levantar. Nada menos que con el 51-69.

Las cosas no le salían a los leoneses y a pesar de sus intentos la Cultural seguía sin dar con la tecla. El Toledo Basket se encontraba muy cómodo y eso le permitía mantener a raya cualquier intento de reacción de una Cultural que tampoco estuvo fina a la hora de cerrar el rebote.