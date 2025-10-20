El boxeo berciano brilla en Palencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El boxeo berciano brilló con luz propia el pasado fin de semana en la capital palentina, donde se celebró el Campeonato Júnior y Joven de Boxeo. Dos jóvenes promesas del Gimnasio Kuliakan Bierzo, Neyen Naranjo y Samuel García, lograron un doblete de oro que pone en el mapa deportivo al Bierzo y al programa Coralinboxing, de la mano del entrenador Juan Enrique Prast..

El evento, organizado por la Federación de Boxeo de Castilla y León con el apoyo del Ayuntamiento de Palencia, reunió a decenas de pugilistas de toda la comunidad en una cita que sirvió de escaparate para el talento emergente. Bajo el techo del pabellón municipal, los combates se sucedieron con intensidad, pero fueron los representantes de Colarinboxing los que se llevaron los aplausos y los trofeos.

En la categoría de menos de 60 kilos, Neyen Naranjo demostró su superioridad desde el primer asalto. En las semifinales, el berciano se impuso con claridad a Rayan Touhani, conocido en los rings como "El Niño", en un duelo marcado por la velocidad y la precisión de Neyen. Su victoria le abrió las puertas de la final, donde no dio opciones a Andrés Flonea, del club Aranda Box.

Samuel García, campeón en 63,5 kilos: victoria por descalificación y lección de disciplina

No menos emocionante fue el periplo de Samuel García en la categoría de menos de 63,5 kilos. En semifinales, García superó a Aitor Gabarra, del Golden Punch, en una pelea equilibrada que se decidió por puntos a favor del berciano, gracias a su mayor agresividad en los rounds finales. La final, sin embargo, tomó un giro inesperado. Tras agotar el tiempo reglamentario para el pesaje, el rival de García excedió el límite de peso en un kilo y medio, lo que resultó en su descalificación inmediata. Así, Samuel se proclamó campeón sin necesidad de subir al ring, una victoria que, aunque atípica, resalta la importancia de la preparación y el cumplimiento normativo en el boxeo amateur.