La Cultural siente a su Reino

A la Cultural le falta conseguir su primera victoria como local en la actual temporada en el Reino de León, para lo que tendrá dos oportunidades consecutivas al recibir al también ascendido Ceuta este próximo sábado a partir de las 14.00 horas y, una semana después ante el Mirandés, sábado 1 de noviembre, a partir de las 16.15 horas. El Reino se asocia con la fortaleza, la afición y el sentimiento de pertenencia, donde se siente con apoyo y fuerte para que sea un fortín en el que se consolide la permanencia del equipo leonés en Segunda División, una categoría que se debe consolidar en una ciudad como León, en el que el culturalismo es un sentimiento. La afición, que demuestra ser un jugador más, desde la grada, y un apoyo crucial para el equipo en su regreso a la segunda categoría del fútbol español, quiere que esta ilusión tan grande que está viviendo cada fin de semana no sea sólo flor de un día.

Sin embargo, la Cultural es el equipo que más partidos ha ganado a domicilio, con tres triunfos en las diez primeras jornadas de LaLiga Hypermotion, tras iniciar el campeonato con Llona y darle el relevo después de seis jornadas disputadas José Ángel Ziganda. Con el riojano ganó su primer partido como visitante. Después de caer en Burgos (5-1) y hacer lo propio en Gijón ante el Sporting (1-0), venció en El Sardinero al Racing de Santander (2-4). Una jornada después y tras la derrota en casa frente al Castellón (1-3), la Cultural dio los mandos de la nave al Cuco Ziganda que, de inmediato, amplió la tendencia positiva a domicilio, debutando con un triunfo en el duelo autonómico en Zorrilla ante el Real Valladolid (0-1).

Después llegaría su primera derrota, 1-0, en Córdoba, para retomar la senda del triunfo de manera aplastante en el Ibercaja Estadio ante el Real Zaragoza con un marcador histórico de 0-5 que quedará en los anales del culturalismo para siempre.

Estos nueve puntos cosechados, de los once con que cuenta el equipo culturalista, fuera de las plazas de descenso que es el principal objetivo en su vuelta a la categoría de plata, le sitúan como uno de los cuatro mejores equipos como visitante de Segunda División junto con Leganés, Albacete y Almería, aunque este trío tan solo ha logrado dos triunfos en sus desplazamientos, junto con otros tantos empates, sin que el primero haya conocido la derrota como Las Palmas.

CIERRE A LA JORNADA 10 DE 2ª DIVISIÓN

Cádiz, 1-Burgos CF, 3