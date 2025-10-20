El VARDiario analiza el triunfo ante el Zaragoza que ficha a Rubén Sellés

Rubén Sellés (Valencia, 1983) se convierte en el nuevo entrenador del Real Zaragoza para lo que resta de campaña y con opción a un año más. Sellés se hará con las riendas del equipo maño después de que Emilio Larraz, entrenador del Deportivo Aragón, se sentase en el banquillo de La Romareda el pasado sábado en la derrota por 0-5 ante la Cultural. La tertulia 'El VARDiario de León' analizó la contundente victoria culturalista con las opiniones más apasionadas y atrevidas, además de los comentarios más objetivos y realistas de Óscar Díez, Juan Simón y José Antonio Pérez, con la moderación de Ángel Fraguas. Sellés ha entrenado en Grecia, Rusia, Azerbaiyán, Noruega y Dinamarca. En 2022 se convirtió en primer entrenador del Southampton en la Premier League, y en su debut logró una meritoria victoria en Stamford Bridge ante el Chelsea (0-1). Después, dirigió al Reading, Hull City y Sheffield United.