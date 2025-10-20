Hugo León y Dani Canal se meten en el Campeonato de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El bravo boxeador leonés Hugo León se impuso en el tercer asalto por abandono de su rival y se proclamó brillante campeón de Castilla y León, después de un combate en el que demostró su clase y en el que fue superior.

Dani Canal, por su parte, acudirá al Campeonato de España de 63 kilos, pese a darle los jueces como perdedor en la categoría de 60 kilos. Por lo tanto, estos dos pupilos de Héctor Moreira, del Club Deportivo Morebravo, acudirán al campeonato de España que se disputa en Palencia. Un éxito de los dos púgiles leoneses.