Reto de alto nivel para el Atlético en Londres

Aún no ha ganado en esta temporada como visitante el Atlético de Madrid, que afronta este martes (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones) una prueba de absoluto nivel contra el Arsenal en el estadio Emirates, uno de los rivales y uno de los escenarios más intimidantes del presente europeo, que mide al equipo rojiblanco, Diego Pablo Simeone y Julián Álvarez, de nuevo frente al desvelo recurrente que supone la Liga de Campeones todavía pendiente. | IÑAKI DUFOUR