El Villarreal apuesta por la sorpresa ante el City

Publicado por Efe Villarreal Creado: Actualizado:

El Villarreal afronta este martes la tercera jornada de la Liga de Campeones recibiendo al Manchester City en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones), ante el que buscará su primera victoria en esta competición tras la derrota frente al Tottenham a domicilio y el empate en casa con la Juventus. Los de Marcelino García intentarán mantener su buen nivel como locales, ya que todavía no han perdido en casa ningún partido este curso.