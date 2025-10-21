Fernando Estévez ya ha hecho debutar a casi todos sus futbolistas

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Vasco Pereira se convirtió el domingo en el último jugador en debutar con la camiseta de la Deportiva. Lo hizo al sustituir a un Andoni que se retiró por precaución, pero que estará disponible para Mérida. Con su debut y los de Jorrín y Esquerdo la semana anterior, Fernando Estévez ya ha utilizado a todos los jugadores con ficha de la 1ª plantilla, salvo al portero Pablo Barredo. Vasco es el 23º de esta campaña, el 53º de la SDP en 1ª RFEF y el 1.052º de la historia del equipo.