Los leoneses destacan ante un mito

Si las dos ediciones anteriores de la Subida Unquera-Colombres de Motos Clásicas ya había supuesto un éxito de público y participantes, esta tercera edición lo superó con creces. Quizás la presencia del 15 veces campeón del mundo, el italiano Giacomo Agostini y su MV Agusta 500, fue un reclamo para los aficionados. Pero lo que sorprendó a propios y extraños fue la inscripción de 80 pilotos procedentes de Italia, Portugal, y casi toda la geografía española.

Juan Vicente Rubio sobre su Moto Guzzi.PACO VILLAVERDE

El programa incluía una primera subida de entrenamiento, seguida de otras tres cronometradas, por piloto. El tiempo obtenido en la mejor de ellas es el que se tendría en cuenta para la clasificación final.

En cuanto a la participación de los pilotos leoneses, empezando por la categoría ‘pequeña’, los 50 cc., donde Alberto Pertejo «Tejo», además de llevar su Bultaco TSS a lo más alto del cajón, cedió una Derbi RAN al piloto catalán, once veces campeón de España, Benjamín Grau. Le acompañó, en el tercer peldaño, Jose Mª Suárez «Chema».

En 250 2T, el paramés Abel Matilla sufrió una caída en el puente que une Unquera con la localidad asturiana de Bustio (desde donde, durante nueve ediciones, hasta 2022, se hacía la salida). Ello no fue óbice para que acabará en un meritorio 9º puesto, en una categoría con 19 inscritos. Jose Mª Espiniella se lució obteniendo el segundo puesto en 350 4T con su Ducati monocilíndrica.

EuroTwins era el plato fuerte de la jornada; dividida en dos cilindradas: en 650, Rubén Cid, debutante en la prueba, acabó 15º; en 500 tuvimos dos representantes: Enrique Carrillo, que se estrenaba en este evento, finalizó 9º con su Morini; mientras que Juan Vicente Rubio, a los mandos de su Moto Guzzi consiguió un sobresaliente sexto puesto en una categoría con un gran nivel de pilotos y motos.