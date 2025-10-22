Nerea Rodríguez, protagonista en la concentración Esp2032 de la RFEN

Nerea Rodríguez, integrante del CD Acuático León, ha estado concentrada en el CAR Sant Cugat dentro de la convocatoria de 20 deportistas del equipo nacional junior dentro del programa de Esp20232.

Nerea tomó parte en actividades de todo tipo que la han ayudado a conocer lo que es formar parte del equipo nacional, acompañado por su seleccionador, José Rivera, entrenadores de distintas federaciones, el preparador físico y el psicólogo de la selección. A todo hay que sumarle el mérito de que para ella ha sido la primera vez que ha doblado y entrenado en piscina de 50m.