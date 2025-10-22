La Cultural se gana otra ronda de la Copa España (83-81)

CULTURAL 83

Majok Deng (20), Gregory McKay (4), Didac Cebolla (12), Owen (4), y Rodrigo Llamas (7). También jugaron Dylan Hayman (8), Pablo Orenga (-), Diego Bultó (4), Adriá Domínguez (14) y Van der Heijden (10).

GANDÍA 81

Ortells (3), Dejan Ilincic (23), Javier Soler (7), Juan José Santana (2) y Alejandro Bellver (9). También jugaron Gerardo Pérez (2), Hurtado (13), Kyle Greeley (11), Juan Molina (3), Alejo (2) y Johan Bitjaa (6).

Marcadores parciales: 21-22, 43-47 (descanso), 68-64 y 83-81 (final). Árbitros: Juan Gabriel Carpallo, Cristian Martín y Diego Fernández. Eliminaron por faltas personales a Dylan Hayman por parte de la Cultural. Incidencias: Palacio de Deportes de León. Algo más de 1.100 espectadores en las gradas del recinto deportivo. Partido de dieciseisavos de final de la Copa de España.

La Cultural sacó billete para los octavos de final de la Copa de España. Costó, se sudó y los de Luis Castillo tuvieron que emplearse a fondo para acabar con la resistencia del Gandía (83-81), un rival que llegaba al Palacio de Deportes con la vitola de invicto y con algún ex de los locales como Greeley y que hasta el último suspiro rivalizó con los leoneses pr seguir vivo en el torneo.

Tras los dos traspiés en la Liga como local, la Cultural afrontaba el envite frente a un rival de la misma categoría, aunque encuadrado en el grupo Este, dispuesta a sacarse la espina. El aliciente de un trofeo que cumple su segundo año de vida también ayudaba a que los locales salieran a por todas. Después de varias escaramuzas deportivas y errores ante el aro era Deng, el máximo anotador al final del partido para los de Luis Castillo, el que acertaba con el aro rival. Y lo hacía con un triple. El Gandía respondía en dos acciones en las que Ilincic primero y Soler después le daban la vuelta al marcador. Eran, eso sí, los primeros compases del pulso.

Deng volvía a aparecer para con un triple y un tiro libre recuperar el mando para los locales que se situaban con 7-4. Llamas y Cebolla elevaban esa renta al 11-4. Un margen que punto arriba-punto abajo se iba a mantener hasta los últimos minutos de este cuarto cuando el Gandía mejoraba su lanzamiento. El resultado 21-22 tras diez intensos minutos.

Los siguientes iban a mantener a los visitantes con ventajas, escasas, pero suficientes para evitar que la Cultural mostrara su nivel más elevado. Al descanso el partido estaba abierto con el 43-47. Sin dueño aunque con el Gandía con una renta de cuatro puntos.

La desventaja no era alarmante aunque sí era preciso mejorar las prestaciones. Desde la defensa al ataque. Y tras el paso por vestuarios los de Luis Castillo aprendieron la lección para no solo disminuir la aportación del rival ante su aro. También para darle la vuelta al marcador. El parcial de 25-17 posibilitó a la Cultural tomar de nuevo el mando. La Cultural había dado la vuelta a la tortilla con el 68-64. Pero era preciso apuntalar ese margen ante un rival que no se rendía y que además tenía diez minutos por delante, los del último cuarto, para reaccionar.

Esos 10 minutos finales fueron frenéticos e intensos. La Cultural llegó a ponerse 6 arriba. Y luego el Gandía igualar a 71 y situarse en cabeza con el 71-74. Más empates y un parcial de 8-0 que ponía a la Cultural cinco arriba con el 79-74. Pero aún tuvieron los locales que apretar los dientes para salirse con la suya en unos últimos segundos de infarto.