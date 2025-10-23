La Cultural se jugará el billete a cuartos de la Copa España en la pista del Logrobasket Logi7

La Cultural se jugará el pase a cuartos de final de la Copa España en la pista del Logrobasket. El equipo entrenado por Luis Castillo, que superaba el miércoles en el Palacio al Gandía por 83-81 en un partido frenético de dieciseisavos de final, se verá las caras en la ronda de octavos como visitante. A partido único el 18 o 19 de noviembre.

Enfrente tendrá a un rival de la misma categoría y también con el que comparte grupo. Eso sí, los riojanos aun sin saber lo que es ganar en la Liga aunque sí fueron capaces de doblegar en el torneo copero al Cáceres por dos puntos (67-65).

Si la Cultural logra superar la ronda de octavos tenderá que cruzarse con el vencedor de la eliminatoria entre el S. Antoni Ibiza y el Club Ourense Baloncesto. Dos duros rivales aunque para ello tendrán que doblegar a un Logrobasket peligroso en su pista que cuenta como principales estiletes a Sall y Plitzuweit.

Para la Cultural el poder superar rondas representa un aliciente extra en una competición en la que toman parte clubes de Primera FEB y Segunda FEB y que tiene como premio para el ganador el poder ejercer de cabeza de serie en el play off de ascenso siempre que logre clasificarse para ello.

Ahora los de Luis Castillo tendrán que centrarse en la Liga en la que tratarán de enderezar el rumbo tras un bagaje de un triunfo y dos derrotas.