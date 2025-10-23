Al Reino de León le urge un triunfo de la Cultural.

Ganas de revancha, de ampliar la racha positiva y, sobre todo, de regalarle a la afición culturalista el primer triunfo de la temporada en el Reino de León. Tres objetivos que los de Ziganda tienen al alcance de su mano este sábado —desde las 14.00 horas— en la visita del Ceuta, otro recién ascendido a Segunda que se llevó el título honorífico de campeón de Liga hace solo unos meses precisamente contra los leoneses. Ahora las dinámicas de ambos clubes son buenas, pero urge romper la pésima dinámica en casa, donde solo suman dos puntos. Un bagaje muy pobre que dentro del vestuario preocupa en parte, pero que confían en revertir.

La Cultural tiene por delante dos enfrentamientos como local ante rivales considerados, a priori, como directos. Los ceutíes pelean por salvar la categoría igual que ellos y el Mirandés —próximo en pasar por León— ocupa ahora mismo puestos de descenso a Primera Federación. El cambio de entrenador comienza a dar frutos. Son siete puntos de doce en juego. Su primer gran reto se está centrando en construir un bloque sólido a nivel defensivo. Apenas concede ocasiones y de hecho solo el Córdoba ha sido capaz de marcarles por ahora. Queda mejorar la parte ofensiva, pero Ziganda considera que la salvación pasa por encajar poco y aprovechar las ocasiones.

De momento la afición está a muerte con el equipo. Ni un solo reproche. La Cultural es uno de los mejores visitantes de toda la Segunda División —victorias en Santander, Valladolid y Zaragoza— pero, el propio Mestre, voz autorizada en la plantilla, comentó esta misma semana que deben hacerse fuertes en el Reino cuanto antes. Toca dar un paso al frente, ahuyentar los fantasmas y, de paso, meterse en una zona tranquila de la tabla aunque quede un mundo.