El Atlético Astorga viste nueva piel

El Atlético Astorga lucirá nueva piel esta temporada. En forma de equipación. En un año tan especial para el club maragato como integrante de la Segunda Federación no podía faltar un toque en su camiseta. También en el pantalón y las medias.

Con el verde, el color habitual del club, dando tono a la primera equipación y unos ribetes de amarillo como complemento. El negro con dorados en parte de la camiseta será el que luzcan los porteros. La segunda equipación será azul a diferencia de la pasada temporada que era rosa. Eso sí, este color será el que vistan los cancerberos.

Caja Rural, Legumbres el Maragato, Dulces La Mallorquina, Cecinas Pablo, La Trainera, Ayuntamiento de Astorga y Diputación de León lucen como patrocinadores. Algunos de ellos apadrinaron este jueves esta puesta de largo. Así, el director de Caja Rural en Astorga, Hugo Calvo, precisó que el apoyo al club es «un paso adelante tras el ascenso». A su juicio, el club «es un referente en la provincia y uno de los pocos que ha alcanzado esta categoría». Desde Cecinas Pablo, Pablo Barros hizo hincapié en la vinculación familiar con el club, ya que su padre formó parte de la directiva.

Luis Rodríguez, de Dulces La Mallorquina, destacó la larga relación de su empresa con el club. Ha recordado que el compromiso se mantiene «desde hace muchos años» y ha lamentado que no haya más compañías implicadas.

Por Legumbres El Maragato, Esteban Salvadores resaltó el esfuerzo del club y su papel en la ciudad. El turno de intervenciones lo cerraba el presidente del Atlético Astorga, Manuel Ortiz, que agradecía el apoyo de todos al proyecto deportivo del club.

El estreno de la nueva equipación, la verde en este caso, se producirá mañana sábado en el partido que el equipo astorgano disputará en Langreo.