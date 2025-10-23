Rashford, el hombre clave de Flick para el Clásico en el Bernabéu

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

Marcus Rashford ha caído de pie en el Barcelona y este domingo tiene una oportunidad de oro para seguir ganándose a la afición azulgrana. Visita por primera vez como futbolista del Barça el estadio Santiago Bernabéu y lo hace convertido en un comodín de urgencia para Hansi Flick. Las bajas en los últimos partidos de Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo y Lewandowski le han abierto las puertas de una titularidad que puede volver a tener en el clásico. Es la solución de un Barça que sigue entre algodones, pero que se agarra al talento de su nuevo diablo.

Y es que la polivalencia de Rashford ha resultado providencial en los últimos partidos y todo hace pensar que puede seguir siendo clave tanto de inicio como a lo largo del clásico. Raphinha volverá a estar disponible, pero lo hará sin haber tenido un rodaje previo, por lo que su participación durante todo el partido parece improbable, mientras que Ferran Torres fue convocado contra Olympiacos, pero no disputó ningún minuto. Los dos son teóricos titulares, pero tendrán que repartirse los minutos con un Rashford que no parece tener problemas para cambiar de posición y que sabe del escaparate que tendrá este domingo. «Es mi primer clásico y estoy muy emocionado. Es posiblemente el partido más grande que hay y además creo que llego en un buen momento", analiza.

Lo demostró contra Olympiacos en un partido que bien pudo servir de prueba de cara al clásico. Rashford fue testado como nueve y en ese rol se tuvo que adaptar a un fútbol que apenas conoce. En el Barça se le piden otras cosas. Debe ser un jugador capaz de recibir de espaldas, de asociarse con el resto de sus compañeros y de mezclar todo eso con las rupturas al espacio que sí está más acostumbrado a realizar.