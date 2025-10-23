Javier Rabanal refuerza su liderato en el Autonómico de Montaña

Soria acogió la XXVI edición de la Subida al Parque del Castillo, penúltima prueba puntuable para el campeonato de Castilla y León de Montaña donde Javier Rabanal se reafirmó como líder en Turismos y también en la 5A, a la que pertenece su Renault Clio Cup. Empezando de menos a más, llevó su Clio hasta la tercera posición de Turismos en las tres pasadas oficiales, siendo 3º de Turismos el resultado final y primero de la clase 5A, detrás de Fiesta N5 de Rubén Valdenebro y el Porsche de Alfredo Sal, sumando 24 valiosos puntos de cara a mantener la distancia en lo más alto.