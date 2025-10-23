Automovilismo
Javier Rabanal refuerza su liderato en el Autonómico de Montaña
Pedro Bernardo acogerá la última carrera el fin de semana
Soria acogió la XXVI edición de la Subida al Parque del Castillo, penúltima prueba puntuable para el campeonato de Castilla y León de Montaña donde Javier Rabanal se reafirmó como líder en Turismos y también en la 5A, a la que pertenece su Renault Clio Cup. Empezando de menos a más, llevó su Clio hasta la tercera posición de Turismos en las tres pasadas oficiales, siendo 3º de Turismos el resultado final y primero de la clase 5A, detrás de Fiesta N5 de Rubén Valdenebro y el Porsche de Alfredo Sal, sumando 24 valiosos puntos de cara a mantener la distancia en lo más alto.