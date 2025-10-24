Sigue en directo el partido AD Mérida-SD Ponferradina, minuto a minuto
AD Mérida
En directo
0
0
SD Ponferradina
Asistencia
3.160 espectadores asisten al partido, unos 30 de la Deportiva.
La Deportiva, sin presencia en ataque.
Otra tapada espectacular de Ángel Jiménez a Chiqui Castellano en el mano a mano, pero se anula por fuera de juego.
VAR
El equipo local pide el VAR, reclamando la 2ª amarilla a Fede San Emeterio. El colegiado no lo considera tras ver la cámara.
Salva Ángel Jiménez
Centro desde línea de fondo al 2º palo y a bocajarro llega desde atrás Vergés, golpea a puerta sin oposición y saca de forma inverosímil Ángel Jiménez.
Doncel mete en profundidad para Chiqui Castellano y su centro cerrado lo toca un defensa deportivista, evitando que llegue nadie al remate.
Se reanuda el partido
Empieza la 2ª parte.
Borja Vázquez x Keita.
Descanso
AD Mérida 0-SD Ponferradina 0.
Saque de banda potente sobre el área berciana que despeja con problemas la defensa.
Prolongación
Un minuto más de juego.
Falta colgada al área por el cuadro local y remata de cabeza Gaizka Martínez a las manos de Ángel Jiménez.
Amarilla a Moltenis.
Amarilla a Javi Domínguez.
Amarilla a Gaizka Martínez.
Amarilla a Fede San Emeterio. Es la 5ª y no podrá jugar ante el Cacereño.
Amarilla a Keita.
Al palo
Córner que rechaza la defensa de la Deportiva al centro y desde la media luna del área Dibrani empalma al larguero. Se salva la escuadra berciana. Llegó a tocar de forma definitiva con la punta de los dedos el portero de la Deportiva.
Centro de Doncel y Andújar vuelve a bloquear el intento de remate de cabeza en el segundo palo de Álvaro García.
Centro de Álvaro García que toca en el primer palo Dibrani, pero no llega nadie al remate.
Falta lateral que cuelga al primer palo Andoni López desde la derecha y el remate de cabeza de Pau Ferrer se va lejos del portal emeritense.
El ex deportivista Óscar de Paula, que marcó en este estadio con la Ponferradina ante el Mérida UD en la Temporada 2007-2008, está presenciando el partido detrás del banquillo local.
Andújar bloquea desde el suelo un intento de remate de Álvaro García y el balón se va a córner. En el mismo, centro-chut de Doncel que se va desviado.
Keita está a punto de interceptar un balón en el área local en un pase entre el portero y un defensa. Antes, en el minuto, amarilla a Xemi.
Centro de Diego Moreno cerrado que atrapa Csenterics.
Primer susto para la Deportiva
Contragolpe emeritense, entra en el área algo escorado Álvaro García desmarcado y ante Ángel Jiménez cruza tanto que el balón acaba saliendo de banda.
Primera ocasión de peligro deportivista
Cambio de juego, controla con dificultad Diego Moreno y su centro-chut lo desvía el portero local.
Dominio alterno en los primeros minutos.
Álvaro García se queda sólo y escorado ante Ángel Jiménez y manda al lateral de la red, pero la acción se anula por fuera de juego del delantero.
Córner cerrado que despeja Pau Ferrer.
Falta que pone de forma irregular Andoni desde lejos, rechaces en el área con una posible mano de un defensa local, y remate alto y desviado a botepronto de Diego Moreno.
Empieza el choque
Empieza el partido con el saque del cuadro berciano.
Previa y novedades
La Deportiva empezó su partido de la pasada jornada en el 18º puesto. Era uno de los último de la jornada. Y en la 9ª fecha disputa el 1º. El hecho de jugar en esos turnos y la igualdad de la categoría le pueden hacer pasar en 5 días del antepenúltimo lugar al 5º, siempre posiciones momentáneas al no haberse completado las jornadas. Pero lo cierto es que el conjunto berciano cenará en puesto de play off, si gana hoy en Mérida. Y dormirá en esa ubicación clasificatoria, si no gana el Barakaldo CF al Tenerife desde las 21.15 horas.
AD Mérida y SD Ponferradina se ven las caras en el estadio Romano José Fouto a partir de las 19.00 horas. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.
La formación berciana quiere confirmar la mejoría de resultados que ha experimentado y seguir siendo fiable a domicilio. Para ello Fernando Estévez cuenta con todos sus hombres, a excepción de Esquerdo, que se quedó en casa de nuevo con problemas de pubis, y Eneko Aguilar, que se recuperar de un problema muscular. Además, Lian dos Santos no viajó por decisión técnica. Sergio Benito es la novedad en la convocatoria. El técnico capilurro repite el once de las dos últimas jornadas.
La AD Mérida ha ganado todos los partidos de casa, salvo ante el RC Celta Fortuna, con el que cayó 2-4. La pasada temporada perdió un único partido como local en Liga y otro en el play off de ascenso, en el que cayó en semifinales ante la Real Sociedad B (1-1 en el global y eliminado por peor posición que su rival) de forma polémica. Cuenta en sus filas con los ex deportivistas Javi Lancho y Carlos Doncel y con el delantero cántabro Álvaro García, que es el 2º máximo goleador del grupo con 6 dianas y viene de hacer un triplete la semana pasada.
Fran Beltrán, que no podrá contar con Pipe ni Miki, previsiblemente introduce la única novedad de Dibrani por Areso con respecto al equipo que formó ante el Arenteiro.
Pita Juan Antonio Manrique Antequera (Comité Andaluz). Ésta es la 4ª campaña del motrileño de 34 años en la categoría. En la pasada dirigió el Tarazona 1-Deportiva 0.
Este partido no tiene precedentes, ya que la AD Mérida se fundó en el 2013 y nunca había estado en la misma categoría y grupo que la Deportiva. Sí jugó el conjunto berciano en el Romano José Fouto en mayo del 2008 ante el Mérida UD en las semifinales del play off de ascenso a 2ª División A. A pesar de empezar perdiendo, el conjunto de David Amaral acabó ganando el partido de ida 1-2.
Alineaciones
·AD Mérida: (4-2-3-1): 1 Csenterics; 15 Gaizka Martínez, 5 Javi Domínguez, 3 Lancho, 23 Vergés; 8 Martín Solar, 21 Beneit; 10 Doncel, 18 Dibrani, 7 Chiqui Castellano; 9 Álvaro García.
Convocatoria: 4 Luis Pareja, 11 Areso, 12 Rui Gomes, 13 Cacharrón -ps-, 16 Capi, 17 Víctor Corral, 20 Jacobo Martí, 22 Manu Rivas, 24 Rodrigo Pereira, 26 Álex Gil
DT: Fran Beltrán.
·SD Ponferradina (5-4-1): 13 Ángel Jiménez; 21 Diego Moreno, 3 Ger Nóvoa, 2 Andújar -c-, 4 Molitenis, 19 Andoni López; 17 Keita, 6 Fede San Emeterio, 5 Undabarrena, 14 Xemi; 20 Pau Ferrer.
Convocatoria: 1 Andrés Prieto -ps-, 7 Sergio Benito, 9 Cortés, 10 Borja Valle, 11 Álex Mula, 15 Vasco, 16 Frimpong, 18 Borja Vázquez, 20 Pau Ferrer, 23 Jorrín, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Kysil.
DT: Fernando Estévez.
·Árbitro: Juan Antonio Manrique Antequera (Andalucía); auxiliares: Javier Antolín y Julián Sánchez; cuarto árbitro: Jayro Muñoz.