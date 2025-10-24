Sigue en directo el partido AD Mérida-SD Ponferradina, minuto a minuto

Previa y novedades

18:46 24/10/2025

18:49 24/10/2025

La Deportiva empezó su partido de la pasada jornada en el 18º puesto. Era uno de los último de la jornada. Y en la 9ª fecha disputa el 1º. El hecho de jugar en esos turnos y la igualdad de la categoría le pueden hacer pasar en 5 días del antepenúltimo lugar al 5º, siempre posiciones momentáneas al no haberse completado las jornadas. Pero lo cierto es que el conjunto berciano cenará en puesto de play off, si gana hoy en Mérida. Y dormirá en esa ubicación clasificatoria, si no gana el Barakaldo CF al Tenerife desde las 21.15 horas.

AD Mérida y SD Ponferradina se ven las caras en el estadio Romano José Fouto a partir de las 19.00 horas. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.

La formación berciana quiere confirmar la mejoría de resultados que ha experimentado y seguir siendo fiable a domicilio. Para ello Fernando Estévez cuenta con todos sus hombres, a excepción de Esquerdo, que se quedó en casa de nuevo con problemas de pubis, y Eneko Aguilar, que se recuperar de un problema muscular. Además, Lian dos Santos no viajó por decisión técnica. Sergio Benito es la novedad en la convocatoria. El técnico capilurro repite el once de las dos últimas jornadas.

La AD Mérida ha ganado todos los partidos de casa, salvo ante el RC Celta Fortuna, con el que cayó 2-4. La pasada temporada perdió un único partido como local en Liga y otro en el play off de ascenso, en el que cayó en semifinales ante la Real Sociedad B (1-1 en el global y eliminado por peor posición que su rival) de forma polémica. Cuenta en sus filas con los ex deportivistas Javi Lancho y Carlos Doncel y con el delantero cántabro Álvaro García, que es el 2º máximo goleador del grupo con 6 dianas y viene de hacer un triplete la semana pasada.

Fran Beltrán, que no podrá contar con Pipe ni Miki, previsiblemente introduce la única novedad de Dibrani por Areso con respecto al equipo que formó ante el Arenteiro.

Pita Juan Antonio Manrique Antequera (Comité Andaluz). Ésta es la 4ª campaña del motrileño de 34 años en la categoría. En la pasada dirigió el Tarazona 1-Deportiva 0.

Este partido no tiene precedentes, ya que la AD Mérida se fundó en el 2013 y nunca había estado en la misma categoría y grupo que la Deportiva. Sí jugó el conjunto berciano en el Romano José Fouto en mayo del 2008 ante el Mérida UD en las semifinales del play off de ascenso a 2ª División A. A pesar de empezar perdiendo, el conjunto de David Amaral acabó ganando el partido de ida 1-2.

