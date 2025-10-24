Nueva prueba de fuego para CD La Virgen y Mansillés

El equipo virginiano no puede fallar este sábado en su feudo ante un rival directo.virginia morán

La octava jornada de la competición liguera del Grupo 8 de Tercera División viene marcada por la dificultad de los rivales y la necesidad de sumar los tres puntos en litigio para confirmar sus aspiraciones en algunos casos.

La Virgen, tras la victoria lograda la pasada jornada a domicilio, necesita refrendar sus opciones de clasificarse para el play off este sábado (16.30 horas) frente al Atlético Tordesillas, un rival que llega ocupando la quinta posición y con tres puntos de ventaja sobre los leoneses. La victoria permitirá a los dirigidos Nanín igualar con los vallisoletanos en la clasificación.

El Atlético Mansillés, tras caer frente al Atlético Tordesillas la pasada jornada, ejercerá este sábado (16.30 horas) de anfitrión del Mirandés B, un rival siempre complicado y que llega con un punto menos que los hombres de Montaña.

El Atlético Bembibre, que se reencontró con la victoria en Villaralbo la jornada anterior, recibe este domingo (12.30 horas) al Cristo Atlético, que recuperó el liderato del grupo tras la derrota del Palencia frente al Guijuelo, y ante el que tratará de sumar los tres puntos de nuevo ante su afición tras dos derrotas consecutivas en el Jesús Esteban Rodríguez.

El Júpiter se mide este sábado (16.00 horas) al Mojados a domicilio.