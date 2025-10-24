Ziganda: "Queremos ganar por todo"

José Ángel Ziganda advierte de la dinámica positiva en la que llega su rival de la undécima jornada de Segunda División, la AD Ceuta, con siete jornadas sin perder, y las últimas cinco sin encajar gol, y del que admira su "modelo de juego, muy atractivo de ver". "Está muy bien y llega en un muy buen momento, con un equipo muy ajustado, que juega a lo que quieren jugar, muy desprendido en el despligue, controlando el juego a través del balón, quizá de los que más de la Liga y al que, encima, le están acompañando los resultados", manifiesta.

El entrenador navarro Ziganda cuenta con las bajas una semana más de Eneko Satrústegui y Rafa Tresaco, aunque este último ya en la fase final de su reincorporación definitiva después de sumarse a los entrenamientos con el resto del grupo esta semana.

Sobre el mal gesto de Yayo González en el último encuentro ante el Real Zaragoza (0-5) al no ser alineado, Ziganda relata: "No hay una versión, sino que es lo que pasó y que fue nada. Yayo es un chaval increíble y es normal que, como todos, no esté contento cuando no juegue, pero ni se negó a nada, ni existió falta de respeto, y lo que se dijo no fue así". Así fue la explicación del técnico, idéntica en el fondo (el jugador molesto por no intervenir en la goleada al Real Zaragoza) con la publicada el pasado lunes por Diario de León, pero no coincide con las malas formas empleadas por el futbolista asturiano, porque los ojos que vieron el mal comportamiento del mediocentro con el director deportivo, José Manzanera, en el campo de juego al término del partido (con Ziganda ya en la caseta), no fue vista ni interpretada por todos igual (incluida la persona que informó a Diario de León a pie de campo), como tampoco fue entendida ni tampoco presenciada con los mismos ojos, por todos los allí presentes, con respecto a la activación física para los que jugaron poco o nada.

Ziganda, pese a destacar la importancia de lograr la primera victoria de la temporada en el Reino de León, si volvió relativizar dónde se consigan los puntos, aunque matiza que la intención, tanto en los encuentros de fuera de casa, como en los disputados en su terreno, "es la misma, aunque queremos ganar por todo, por lograr tres puntos, sentirnos bien y hacerlo ante nuestra afición, porque a la larga tiene que ser una ventaja jugar en casa y sentirnos fuertes", recalca.