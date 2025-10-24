Romero: «Competir al máximo nivel es nuestra línea»

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, asegura que su equipo sólo quiere «seguir compitiendo al máximo nivel» para prolongar su racha de siete jornadas invicto, «sea el rival que sea».

«Sólo nos centramos en el partido ante la Cultural. Los viajes no son excusas, aquí lo importante es rendir y seguir compitiendo al máximo nivel». Romero indica que afrontan la visita al Reino de León «sabiendo la dificultad que tiene cualquier desplazamiento» y que el rival «es un equipo que va a ir a más y que ha reforzado su autoestima tras una victoria contundente contra el Zaragoza", aunque asevera que su equipo viaja «con la confianza por las nubes».

Sobre la adaptación a la categoría del Ceuta, comenta que la valoración actual «es muy positiva» porque si le dicen «el 15 de julio» que iban «a tener 15 puntos y estar en esta dinámica, lo habría firmado encantado», afirma con contundencia.