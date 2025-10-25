Sigue en directo el partido Cultural-Ceuta, minuto a minuto
Cultural
En directo
0
1
Ceuta
El empate culturalista tiene que llegar
Las jugadas de ataque se suceden en la portería de Guille Vallejo.
La Cultural se lanza a por el gol
La presencia de Collado y el brasileño Lucas Ribeiro da mucho ataque a la Cultural.
Dos cambios en la Cultural
Se retiran Sobrino y Manu Justo y entran al campo Collado y Lucas Ribeiro.
Despeja el capitán ceutí
Córner que bota Chacón y despeja el defensa visitante Carlos Hernández.
Cambio en el Ceuta
Se va Konrad y salta al campo Koné.
Insiste la Cultural en ataque
El equipo de Ziganda porfía por el empate, con Selu Diallo utilizando su físico para robar balones.
Calero a punto de empatar para la Cultural
Remate de cabeza de Iván Calero, que se va alto por poco.
8.635 aficionados en el Reino de León
Hoy menos público, con una entrada de 8.635 espectadores, según un dato que acaba de dar el club culturalista.
Disparo desde fuera de Bicho
Bicho chuta demasiado alto de la portería de Guille Vallejo.
Manu Justo pelea en la punta
Manu Justo se faja con la defensa visitante.
Uyyyyy!!! el Ceuta a punto de marcar.
Marcos a punto de anotar el segundo gol para el Ceuta.
Comienza la segunda mitad
Mueve el balón Rubén Díez para el Ceuta.
Final de la primera parte
Concluye el primer acto con 0-1 para el Ceuta.
Falta peligrosa a favor del Ceuta
Se bota sin consecuencias.
3 minutos de añadido
El árbitro prolonga 3 minutos a la primera parte.
Rodri Suárez corta un avance
El central culturalista sale al corte para llevarse el balón ante Marcos.
La Cultural quiere las tablas antes del descanso
El equipo leonés se mueve bien en ataque en busca del empate.
Fuera de juego ceutí
Ataque peligroso de Rubén Díez, que corta el asistente al señalar fuera de juego.
Paradón de Guille Vallejo
Disparo de Chacón en la boca del gol, pero responde Guille Vallejo con una soberbia intervención.
El empate se masca en el Reino de León
Ataque insistente de la Cultural sobre la portería de Guille Vallejo.
Uyyyyy!!! Thiago Ojeda roza el empate
El centrocampista chuta a portería y el esférico se va fuera por muy poco.
La Cultural domina el partido
La posesión del balón es para la Cultural, que insiste en el ataque por banda.
Uyyyyy!!! Chacón manda el balón al larguero
Acción de Diallo, con el balón suelto a Chacón, que envía el cuero al larguero de Guille Vallejo.
Amarilla a Konrad
El visitante Konrad recibe la cartulina amarilla por falta a Calero.
Sin peligro el saque de esquina
El córner no tiene remate.
Uyyyyy!!! Thiago Ojeda a punto de empatar para la Cultural
Disparo de Thiago Ojeda que despeja Asiar a córner.
Diallo dispara e impacta en el rostro del capitán ceutí
El mediocentro de la Cultural golpea en la cara de Carlos Hernández, que necesita asistencia.
Primer cuarto de hora de partido
Los culturalistas buscan el empate.
El equipo leonés se vuelca
La Cultural insiste en ataque por medio de Sobrino, pero no encuentra un rematador en el área.
GOOOL DEL CEUTA
0-1: Rubén Díez transforma la pena máxima al engañar a Badía.
El árbitro señala penalti a favor del Ceuta
Entra en el área Konrad y es derribado por Thiago Ojeda. El árbitro no lo duda.
El saque de esquina de Chacón
Lo ejecuta y despeja la defensa del Ceuta.
Selu Diallo lo intenta de nuevo
El portento físico culturalista lanza a portería, pero el defensa Matos manda a córner.
Konrad de nuevo avanza por su banda
El visitante Konrad es una bala por su extremo derecho.
Konrad crea peligro
El visitante Konrad que quiso fichar la Cultural penetra por la banda derecha del Ceuta, aunque el balón se va fuera.
Diallo lo intenta
Selu Diallo dispara a puerta, pero detiene el portero exculturalista Guille Vallejo.
Arranca el partido
La Cultural ya mueve el balón.
La previa
Cuco Ziganda repite once, con la intención de sumar la primera victoria en el Reino de León del presente campeonato de Liga, el del retorno a Segunda División. Mientras, la AD Ceuta persigue continuar con su buena racha.
ALINEACIONES
CULTURAL: Edgar Badía; Calero, Matia Barzic, Rodri Suárez, Hinojo; Ojeda, Bicho, Luis Chacón, Rubén Sobrino, Diallo; y Manu Justo.
CEUTA: Guille Vallejo; Matos, Diego González, Carlos Hernández, Anuar; Youness Lachhab, Jamelli, Kuki Zalazar; Konrad De la Fuente, Marcos Fernández y Aisar.
ÁRBITRO: Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité Madrileño).