Sigue en directo el partido Cultural-Ceuta, minuto a minuto

68' El empate culturalista tiene que llegar 15:29 25/10/2025 15:29 25/10/2025 Las jugadas de ataque se suceden en la portería de Guille Vallejo.

66' La Cultural se lanza a por el gol 15:28 25/10/2025 15:28 25/10/2025 La presencia de Collado y el brasileño Lucas Ribeiro da mucho ataque a la Cultural.

63' Dos cambios en la Cultural 15:26 25/10/2025 15:26 25/10/2025 Se retiran Sobrino y Manu Justo y entran al campo Collado y Lucas Ribeiro.

62' Despeja el capitán ceutí 15:24 25/10/2025 15:24 25/10/2025 Córner que bota Chacón y despeja el defensa visitante Carlos Hernández.

60' Cambio en el Ceuta 15:23 25/10/2025 15:23 25/10/2025 Se va Konrad y salta al campo Koné.

56' Insiste la Cultural en ataque 15:20 25/10/2025 15:20 25/10/2025 El equipo de Ziganda porfía por el empate, con Selu Diallo utilizando su físico para robar balones.

55' Calero a punto de empatar para la Cultural 15:15 25/10/2025 15:17 25/10/2025 Remate de cabeza de Iván Calero, que se va alto por poco.

55' 8.635 aficionados en el Reino de León 15:14 25/10/2025 15:15 25/10/2025 Hoy menos público, con una entrada de 8.635 espectadores, según un dato que acaba de dar el club culturalista.

49' Disparo desde fuera de Bicho 15:12 25/10/2025 15:12 25/10/2025 Bicho chuta demasiado alto de la portería de Guille Vallejo.

47' Manu Justo pelea en la punta 15:10 25/10/2025 15:10 25/10/2025 Manu Justo se faja con la defensa visitante.

46' Uyyyyy!!! el Ceuta a punto de marcar. 15:08 25/10/2025 15:08 25/10/2025 Marcos a punto de anotar el segundo gol para el Ceuta.

46' Comienza la segunda mitad 15:07 25/10/2025 15:07 25/10/2025 Mueve el balón Rubén Díez para el Ceuta.

45+3 Final de la primera parte 15:06 25/10/2025 15:06 25/10/2025 Concluye el primer acto con 0-1 para el Ceuta.

45+2' Falta peligrosa a favor del Ceuta 14:49 25/10/2025 14:49 25/10/2025 Se bota sin consecuencias.

45' 3 minutos de añadido 14:48 25/10/2025 14:48 25/10/2025 El árbitro prolonga 3 minutos a la primera parte.

42' Rodri Suárez corta un avance 14:45 25/10/2025 14:45 25/10/2025 El central culturalista sale al corte para llevarse el balón ante Marcos.

40' La Cultural quiere las tablas antes del descanso 14:43 25/10/2025 14:43 25/10/2025 El equipo leonés se mueve bien en ataque en busca del empate.

38' Fuera de juego ceutí 14:41 25/10/2025 14:41 25/10/2025 Ataque peligroso de Rubén Díez, que corta el asistente al señalar fuera de juego.

37' Paradón de Guille Vallejo 14:40 25/10/2025 14:40 25/10/2025 Disparo de Chacón en la boca del gol, pero responde Guille Vallejo con una soberbia intervención.

35' El empate se masca en el Reino de León 14:38 25/10/2025 14:38 25/10/2025 Ataque insistente de la Cultural sobre la portería de Guille Vallejo.

34' Uyyyyy!!! Thiago Ojeda roza el empate 14:37 25/10/2025 14:37 25/10/2025 El centrocampista chuta a portería y el esférico se va fuera por muy poco.

33' La Cultural domina el partido 14:35 25/10/2025 14:35 25/10/2025 La posesión del balón es para la Cultural, que insiste en el ataque por banda.

31' Uyyyyy!!! Chacón manda el balón al larguero 14:34 25/10/2025 14:34 25/10/2025 Acción de Diallo, con el balón suelto a Chacón, que envía el cuero al larguero de Guille Vallejo.

25 Amarilla a Konrad 14:31 25/10/2025 14:31 25/10/2025 El visitante Konrad recibe la cartulina amarilla por falta a Calero.

25' Sin peligro el saque de esquina 14:28 25/10/2025 14:28 25/10/2025 El córner no tiene remate.

24' Uyyyyy!!! Thiago Ojeda a punto de empatar para la Cultural 14:27 25/10/2025 14:27 25/10/2025 Disparo de Thiago Ojeda que despeja Asiar a córner.

20' Diallo dispara e impacta en el rostro del capitán ceutí 14:21 25/10/2025 14:23 25/10/2025 El mediocentro de la Cultural golpea en la cara de Carlos Hernández, que necesita asistencia.

15' Primer cuarto de hora de partido 14:18 25/10/2025 14:18 25/10/2025 Los culturalistas buscan el empate.

14' El equipo leonés se vuelca 14:17 25/10/2025 14:17 25/10/2025 La Cultural insiste en ataque por medio de Sobrino, pero no encuentra un rematador en el área.

12' GOOOL DEL CEUTA 14:15 25/10/2025 14:27 25/10/2025 0-1: Rubén Díez transforma la pena máxima al engañar a Badía.

11' El árbitro señala penalti a favor del Ceuta 14:14 25/10/2025 14:21 25/10/2025 Entra en el área Konrad y es derribado por Thiago Ojeda. El árbitro no lo duda.

10' El saque de esquina de Chacón 14:13 25/10/2025 14:13 25/10/2025 Lo ejecuta y despeja la defensa del Ceuta.

8' Selu Diallo lo intenta de nuevo 14:12 25/10/2025 14:12 25/10/2025 El portento físico culturalista lanza a portería, pero el defensa Matos manda a córner.

6' Konrad de nuevo avanza por su banda 14:11 25/10/2025 14:27 25/10/2025 El visitante Konrad es una bala por su extremo derecho.

4' Konrad crea peligro 14:10 25/10/2025 14:10 25/10/2025 El visitante Konrad que quiso fichar la Cultural penetra por la banda derecha del Ceuta, aunque el balón se va fuera.

2' Diallo lo intenta 14:05 25/10/2025 14:05 25/10/2025 Selu Diallo dispara a puerta, pero detiene el portero exculturalista Guille Vallejo.

1' Arranca el partido 14:03 25/10/2025 14:05 25/10/2025 La Cultural ya mueve el balón.

La previa 14:03 25/10/2025 14:04 25/10/2025 Cuco Ziganda repite once, con la intención de sumar la primera victoria en el Reino de León del presente campeonato de Liga, el del retorno a Segunda División. Mientras, la AD Ceuta persigue continuar con su buena racha.