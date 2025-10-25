Suspenden el Ademar-Nava por un brote de gastroenteritis

El Abanca Ademar León durante su partido contra el Cangas.lof

El partido entre el Abanca Ademar de este sábado contra el BM Nava se ha suspendido por un brote de gastroenteritis en el conjunto visitante, tal y como confirma la Asobal.

El duelo correspondiente a la septima jornada de la Liga Asobal se debía jugar hoy en el Palacio de Deportes a las 20.30 horas, pero el Nava alega que tiene a diez jugadores de su plantilla afectados y ha pedido la suspensión.

Habrá que fijar una nueva fecha para disputarlo