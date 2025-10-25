Víctor Llamazares está de vuelta

Foto de familia de todos los campeones del Provincial, que se celebró en Matallana de Torío.á. o.

Matallana de Torío vivió al máximo la 'fiesta' del Provincial de lucha leonesa, que en categoría femenina arrancaba con la juvenil María Cadenas en ligeros sorprendiendo a todos tras tirar en la final a Priscila Martínez y grabando su nombre entre las campeonas. En medios, Luz María Carcedo arrasó con todas sus rivales, incluída Beatriz Riaño, a la que derrotó 2-0. Se hacía a sí con su segundo Provincial. Asimismo, en pesados, la juvenil Paola Sánchez se metía en la última ronda, pero Edili García no le concedió ni media caía sumanso así su segundo título de la temporada tras el de liga.

En cuanto a la categoría masculina, en ligeros Víctor Llamazares, que había tenido poca presencia en liga, sumó su quinto provincial, pero no lo tuvo fácil al tener que derrotar a Carlos Mondelo y Florián Yugueros. En la final se las vio con el juvenil Ricardo Marcos.

En medios, con David Riaño como máximo favorito perdiendo a las primeras de cambio, se abría la puerta para el resto de par en par. José Luis García fue el primero en meterse en la final derrotando a David Flecha, que se lesionó. Sin embargo, el título fue para Adrián García, que logra su primer título sénior a los 38 años.

En semipesados, Adrián Rodríguez alcanzó la final, lo mismo que Óscar del Barrio, que poco pudo hacer en esta última ronda. Y ya en pesados, Pedro Alvarado se las vio con Abel Cabero en semifinales, pero tuvo que llegar a los últimos segundos para lograr la caída necesaria. Allí el esperaba Unai del Campo, que ya le había ganado otras veces. Sin embargo, esta vez Alvarado se cobró su particular revancha.