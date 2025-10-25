Un virus aplaza el Ademar-Nava.

A solo cinco horas de que el Palacio de Deportes volviese a vestir sus mejores galas para recibir —por tercera vez en una semana— al Abanca Ademar, saltaba la noticia; su partido frente al BM Nava se suspendía por un virus gastrointestinal que, según el club segoviano, afectaba a una decena de jugadores y a parte del cuerpo técnico. La propia Asobal daba por buena la petición poco después emplazando a los dos equipos a ponerse de acuerdo para encontrar una nueva fecha en la que disputar el partido que corresponde a la séptima jornada.

El problema ahora será encontrar una fecha adecuada, sobre todo porque los de Dani Gordo disputan competición europea y ya tienen muy cargado el calendario de por sí. Puede que hasta diciembre no se juegue. «Avisaremos del nuevo día pronto», se apresuró a señalar la entidad ademarista, que también anunció que las entradas ya compradas valdrán sin problema.

La Liga se detendrá el próximo fin de semana por los compromisos de las selecciones nacionales y el siguiente compromiso del Ademar será frente al Huesca el 8 de noviembre. Este martes, eso sí, disputa el tradicional partido por la inclusión junto a personal de Soltra. El Nava llegaba a León en su peor momento de la temporada, con solo dos puntos en el casillero. Todo lo contrario que los de Gordo, lanzados con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro encuentros. Sin duda el aplazamiento les ha perjudicado. Raro que Senovilla no advirtiera nada en la previa. A falta de partido liguero, la plantilla entrenó en el Palacio de Deportes a puerta abierta.