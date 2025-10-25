Ángel Jiménez: un solo gol recibido en cinco partidos con la Deportiva

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Quinta portería a cero de la Deportiva y tercer resultado útil consecutivo para el conjunto de Fernando Estévez. De ello tuvo la culpa principalmente Ángel Jiménez, que está demostrando lo que ya se vio el año pasado en la Copa. «Habla bien de cómo está trabajando el equipo defensivamente. Hasta este partido me habían generado muy poco, pero en esta ocasión sí que han sido más ocasiones. Ahora me está tocando participar y aporto parando. Antes lo hacía de otra manera», subraya el arquero.

En Mérida acabó lesionado Diego Moreno, mientras que Fede San Emeterio vio la 5ª amarilla y se perderá el próximo duelo liguero ante el Cacereño. Antes, el jueves, Copa en Logroño.

En la jornada, el Racing de Ferrol no pudo aprovechar la 2ª derrota seguida del Tenerife para ponerse líder al caer 2-1 en Vigo.