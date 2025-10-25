El Astorga merece mucho más

Publicado por A. Ortiz Langreo Creado: Actualizado:

El Atlético Astorga cayó por la mínima en su visita al Nuevo Ganzabal por 1-0 ante la UP Langreo. Un gol de Guerrero en el minuto 56 fue suficiente para los locales para llevarse los tres puntos en un partido de pocas ocasiones. Los astorganos realizaron un buen partido y merecieron más que marcharse de vacío de tierras asturianas. El Langreo fue ligeramente superior en el primer tiempo y llegó con peligro en varias ocasiones, pero la segunda parte fue claramente leonesa. Los visitantes dominaron los últimos 45 minutos y en el tramo final del partido atosigaron a la Unión Popular de Langreo con llegadas muy peligrosas que lastimosamente no acabaron en fortuna. Por ello, con una mitad para cada equipo, el empate hubiera sido lo más justo.

La primera parte empezó con una gran igualdad en el terreno de juego, pero con el paso de los minutos los azulgranas empezaron a sentirse más cómodos y a dominar cada vez más la posesión del partido.

En el minuto 56 Guerrero recogió un balón suelta dentro del área después de una disputa y sin pensárselo dos veces perforó la portería visitante con un potente disparo, para batir a Martín. A partir de ese momento, el Astorga fue amo y señor pero no logró al menos el empate. Con el marcador en contra llegaron los mejores momentos de los maragatos, pero sin pegada arriba.