La Virgen sufre pésima actuación del asistente Klein Álvarez y pierde

Publicado por Joaquín Coto León Creado: Actualizado:

La calamitosa actuación del árbitro asistente número uno del trío arbitral, Javier Klein Álvarez, privó al CD La Virgen de por lo menos conseguir un punto ante el Atlético Tordesillas, que al final el choque acabó con 0-1. Es imposible a enumerar uno por uno los errores que cometió en contra de La Virgen, porque fueron constantes, condicionando el resultado final. Gol del rival de penalti en acción previa en fuera de juego y anulación de un gol legal en el descuento a La Virgen. La actuacion del árbitro principal fue buena, al igual que la del asistente de la banda opuesta. Pero la labor de Klein Álvarez fue un despropósito. No se puede hacer tan mal. Horroroso.