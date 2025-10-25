Ziganda: "No me preocupa la falta de gol porque veo entrenar al equipo"

José Angel Ziganda quita importancia a la falta de gol en el Reino de León, donde tan solo ha anotado un tanto —Manu Justo— en cinco encuentros y tras encadenar otros tantos partidos sin conocer la victoria como local. "No me preocupa porque los veo entrenar y sé que tenemos calidad", indica tras perder ante la AD Ceuta (0-1). "Si hablamos de juego, ocasiones, llegadas, centros al área es indudable que merecimos algo más, pero gana el que hace más goles", expone Ziganda que vio una primera parte «disfrutando pese a ir perdiendo y se veía que el gol iba a llegar", mientras que en la segunda «estuvimos más precipitados y aunque había más gente arriba hubo menos ocasiones y faltó fluidez», dijo.