Romero: "Nos llevamos mejor resultado del que merecimos en León"

El entrenador de la AD Ceuta FC, José Juan Romero, reconoció al final del partido frente a la Cultural: “Probablemente conseguimos un mejor resultado del que merecimos. Después del gol, el equipo se puso algo nervioso y se dieron unos veinte minutos en los que la Cultural pudo empatar".

A continuación el técnico del equipo ceutí aseveró con respecto al segundo acto del encuentro: "En el segundo tiempo ajustamos nuestro plan, estuvimos cómodos y no sufrimos en defensa, mientras que nosotros tuvimos ocasiones claras con Matos y Salvi. Nos llevamos tres puntos que, en otras circunstancias, podríamos haber empatado o perdido", explicó el preparador de la AD Ceuta.