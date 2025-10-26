Estreno con más claros que nubes

Nunca llueve a gusto de todos. Y la caza, en este caso la menor, no es ua excepción. La temporada abrió sus puertas ayer en la Comunidad y en el caso de León lo hizo con suerte desigual. En el lado positivo la zona de la montaña donde dos de las piezas estrella, la perdiz y el conejo, apuntan a unos buenos meses hasta el 25 de enero. La liebre, por desgracia, sigue sin remontar el vuelo y este ejercicio tampoco lo hará.

En una jornada de sol las nubes en cuanto a sensaciones se cernieron en este caso sobre otros escenarios como Tierra de Campos en los que se pudieron ver pocos bandos con algunos cotos incluso retrasando su apertura una semana. Eso sí, el balance apunta a más claros que oscuros en una temporada que apunta a superar el aprobado.