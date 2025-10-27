León instalará una pista de hielo para competiciones deportivas.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado esta mañana la iniciativa Ice4city a través de la que se instalará una pista de hielo en el parking del centro comercial Espacio León entre el 5 de diciembre y el 1 de febrero con un completo programa de actividades que incluye campeonatos, sesiones formativas, exhibiciones y sesiones de ocio abiertas al público y a los escolares. En la presentación ha estado acompañado de Frank Gonzalez, presidente de la Real Federación Española Deportes de Hielo; Eduardo de Paz, en representación de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León; y María Jesús Rodríguez, gerente de Espacio León.

Vicente Canuria ha asegurado que Ice4city es una opción perfecta para disfrutar de los deportes de invierno como el patinaje sobre hielo, el hockey y el curling del más alto nivel, pero también para practicar el patinaje sobre hielo con sesiones libres y también otras destinadas a que los escolares de la ciudad puedan disfrutar también de esta instalación. Desde la organización estiman llegar a los 10.000 asistentes y 1.200 escolares durante la temporada. “Esto viene a demostrar lo que siempre reiteramos, que la ciudad de León es una ciudad volcada con el deporte y con el fomento de la práctica deportiva como pilar fundamental para construir una vida saludable”, ha asegurado el concejal.

En esta ocasión la pista de hielo será más grande que en la edición anterior con unas dimensiones de 45 x 15 metros lo que permitirá acoger por primera vez una competición oficial de curling dentro del calendario nacional. El hielo se preparará con las condiciones técnicas idóneas para la práctica y el desarrollo del curling competitivo.

Durante las ocho semanas que la pista de hielo estará ubicada en la capital leonesa se van a celebrar campeonatos, formación y exhibiciones de diferentes deportes como patinaje sobre hielo, hockey hielo y curling. Así, las instalaciones de Ice4city acogerán el Campeonato Nacional de Curling entre el 5 y el 8 de diciembre y dos semanas de formación escolar en patinaje y hockey hielo del 9 al 19 de diciembre de lunes a viernes y los sábados por la mañana. Además, se han programado sesiones formativas de patinaje, hockey y curling y también una sesión de curling adaptado, así como exhibiciones de hockey y patinaje.

Una propuesta que se completará con sesiones de ocio abiertas a todos los públicos y también sesiones especiales destinadas a los escolares de la ciudad.