La Cultural, a esquivar al Tropezón

Partido trampa. Césped artificial. Y los menos habituales sobre el campo. La Cultural quiere evitar este martes, a partir de las 20.00 horas en el campo de Santa Ana una despedida anticipada de la Copa del Rey ante el Tropezón de Tanos cántabro, equipo del Grupo 3 de la Tercera Federación, que, al igual que el cuadro de José Ángel Ziganda, cayó en el choque liguero de este pasado fin de semana en su terreno ante el Guarnizo (0-3) y no pudo recuperar el liderato.

El conjunto blanco mantuvo su maldición en el Reino de León, donde aún no conocen la victoria, sumando una nueva derrota, 0-1 ante la AD Ceuta, aunque se mantiene fuera de las plazas de descenso en Segunda División, si bien uno de sus perseguidores, la Real Sociedad B, tiene un partido menos jugado.

Para la cita copera de este martes, Ziganda previsiblemente optará por sus jugadores menos habituales, dada la profundidad de su plantilla con 27 licencias y el hecho de contar tan solo con la ausencia por lesión de Eneko Satrústegui, con la posibilidad de que Rafa Tresaco ya dispusiera de los primeros minutos. Se verá.

Es más que segura la transición en la portería con Miguel Bañuz ocupando el lugar de Edgar Badía, como también en la retaguardia, centro del campo y posiciones más adelantadas, teniendo en cuenta las rotaciones que eviten contratiempos de cara al importante compromiso liguero del fin de semana, de nuevo en el estadio Reino de León, frente al CD Mirandés, el sábado a las 16.15 horas. Es la oportunidad para jugadores con escaso protagonismo liguero como el central Fornos, el lateral Larios, el mediocentro Yayo, el delantero Paraschiv o el atacante Lucas Ribeiro. Alineaciones probables:

CD Tropezón: Raúl Valdés: Bouboulis, Álvaro Mier, Jose Arjona, Morales; Hugo Ruiz, Guillermo, Madro, Pineda, Acosta; y Tobar. Cultural: Bañuz; Víctor García, Fornos, Tomás, Larios; Sergi Maestre, Yayo, Cortés, Lucas Ribeiro, Collado; y Paraschiv.

Árbitro: Miguel González Díaz (Comité Asturiano).