Pablo Rodríguez se cuelga la primera medalla de plata en el Europeo

Pablo Rodríguez se encuentra en un gran momento de forma y aún espera conseguir más medallas en el Campeonato de Europa que se está disputando en Albufeira (Portugal).DL

El nadador leonés Pablo Miguel Rodríguez Pardo, perteneciente al club La Venatoria, ya conquistó la primera medalla en el Europeo de Natación Adaptada en 200 metros braza, después de ser seleccionado para participar en el 'VIII Campeonato Europeo Open de Natación y Natación Artística para personas con síndrome de Down, que se está disputando en Albufeira (Portugal) desde este lunes hasta el 2 de noviembre.

Pablo Miguel afrontará un reto de máxima exigencia, compitiendo en un total de ocho pruebas individuales. Después de ganar la medalla de plata en 200 metros braza le esperan durante esta semana competitiva las pruebas de 50 y 100 metros braza, 50, 100 y 200 metros espalda, 100 metros estilos y 50 metros libres.

La cita reunirá a los mejores nadadores europeos en una competición que destaca por su alto nivel deportivo y su carácter inclusivo. El evento, organizado por la Federación Portuguesa de Natación y la DSISO, contará con la participación de deportistas de toda Europa y será una oportunidad única para que Pablo Miguel demuestre su talento y esfuerzo en la piscina.

La Venatoria y la delegación española se muestran orgullosos por la

convocatoria de Pablo Miguel Rodríguez Pardo, ejemplo de superación y dedicación en el deporte adaptado.