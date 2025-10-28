Los premios, a partir de la 2ª eliminatoria

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva afronta mañana el inicio de su 33ª participación en la Copa del Rey. El conjunto berciano quiere llegar al menos a la tercera ronda y poder tener un oponente de 1ª División en El Toralín, como ocurrió la temporada pasada con la Real Sociedad o en la temporada 2021-2022 con el Espanyol. Medirse ante un equipo de la máxima categoría y poder hacer una buena taquilla es sin duda el aliciente para los modestos en una competición hecha para los grandes o incluso para los muy grandes.

El equipo blanquiazul realizará hoy su última sesión de trabajo y tras lo visto en la de ayer, surge la incógnita de si Fernando Estévez podrá contar o no con Fede San Emeterio. El cántabro, que no jugará por sanción el domingo en Liga, parecía que podía ser un fijo para Logroño, pero ayer entrenó al margen del grupo, como también hicieron Diego Moreno y Esquerdo. La gran noticia fue que proporcionó Eneko Aguilar, que ya se ejercitó con normalidad. Bruno y Álvaro, de la cantera, podrían entrar en la convocatoria.

En la UD Logroñés la principal duda es si estará disponible Quique Rivero, pues en el duelo liguero ante el Tudelano se retiró con problemas físicos.

SUSTITUCIÓN

Prosiguen las obras en diversos campos de fútbol base de Ponferrada. Mientras en Flores del Sil y Cuatrovientos se hacen dos nuevos, en las instalaciones Ramón Martínez se sustituye la hierba artificial del número 1, el campo Manolo Peña, por una nueva, pues la que había tenía casi 20 años y su estado era deficiente. En menos de dos semanas se podría jugar ya en la nueva hierba artificial.